Patrik Laineen epäonninen laukaus aiheutti karua jälkeä – Pekka Saravolta hurja paljastus SM-liigan kulisseista

Jääkiekon SM-liigan pudotuspeleissä moni pelaaja pelaa tälläkin hetkellä vammojen kanssa. Pitäisikö näin olla, on oma kysymyksensä. Vuosien varrelle on mahtunut jos jonkinlaisia vammatarinoita. Pekka Saravo paljasti C Moren studiossa yhden esimerkin, jossa hän sai epäonnisesti oman joukkuekaverinsa Patrik Laineen laukauksen naamaansa. Siitä seurasi hurja tapahtumaketju. Lisää aiheesta jutun yläreunan videolta.