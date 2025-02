Patrik Laineella karu kohtalo – päävalmentaja tylytti

Montreal Canadiensin suomalaistähti Patrik Laine pääsi hädin tuskin pelaamaan kolmannessa erässä Anaheimia vastaan.

Laine pelasi ottelussa yhteensä vain kymmenen ja puoli minuuttia. Kolmannessa erässä Laine kävi jäällä vain kertaalleen. Myös Kirby Dach joutui päävalmentaja Martin St. Louisin silmätikuksi.

– He eivät auttaneet meitä tässä ottelussa kummassakaan päässä, St. Louis perusteli penkittämistä Sportsnetin mukaan.

Laineen otteet eivät selvästikään miellyttäneet päävalmentaja St. Louisia. Sportsnetin mukaan Laineen, Dachin ja Alex Newhookin ketju oli jatkuvasti vastustajan myllytyksessä. Yhdysvaltalaismedian mukaan Anaheimin 2–2-tasoitus oli luultavasti St. Louisille viimeinen pisara. Maali syntyi, kun Dach jätti oman pelaajansa vapaaksi, ja sitä edelsi Patrik Laineen laiska karvauspelaaminen.

– Pitää olla yritystä, mutta pitää olla myös järkeä, St. Louis kommentoi omiensa esitystä.

Katso ottelun maalit jutun ylälaidan videolta.

Montreal menetti Anaheimia vastaan 2–0-johdon. Anaheim myös voitti ottelun 3–2. Joel Armia teki ottelussa maalin Montrealille.

Laine on pelannut nyt neljä ottelua ilman tehopisteitä. Suomalaisen tehosaldo on tämän kauden 24 ottelussa on 12+6.

Korjaus: Patrik Laine on tehnyt tällä kaudella 12 maalia.