Joel Armialta harvinainen temppu – nousi NHL:n eliittiin

Montrealin Joel Armia teki iski alivoimamaalin toisessa peräkkäisessä ottelussa NHL:ssä.

Tilanteen ollessa 3–3 San Jose pelasi ylivoimaa reilut neljä minuuttia ennen pelin päätöstä. Sharks menetti kuitenkin kiekon hyökkäysalueella, ja Armia pääsi karkaamaan Jake Evansin kanssa hyökkäykseen kahdella yhtä vastaan. Kanadalainen tarjoili kiekon Armialle, joka naulasi pelivälineen ranteella varmasti verkon perukoille.

Katso Armian maali jutun ylälaidan videolta.

Suomalaisen osuma jäi ottelun voittomaaliksi, kun Montreal otti pisteet kotiin lukemin 4–3.

Armia teki alivoimamaalin myös Montrealin edellisessä ottelussa. Porilaislähtöinen hyökkääjä on tehnyt tällä kaudella kolme alivoimaosumaa ja on sillä koko NHL:n tilaston jaetulla kolmannella sijalla. Yhteensä Armialla on tehopisteitä tällä kaudella 10+14=24.

Montrealin toinen suomalaispelaaja Patrik Laine pelasi Sharksia vastaan reilut 13 minuuttia. Tilastoihin ei merkitty tehopisteitä. Laine sai aikaan yhden laukauksen ja hän menetti kiekon kertaalleen.