Passit laitettiin "paremmuusjärjestykseen": Näin Suomi menestyi – pääsy 190 maahan ilman viisumia

Kymmenen passin kärkijoukko on pysynyt käytännössä muuttumattomana tänä vuonna. Japanin jälkeen toisella jaetulla sijalla ovat Singapore ja Etelä-Korea ja kolmantena Saksa. Suomi on jaetulla neljännellä sijalla muiden EU-maiden Italian, Luxemburgin ja Espanjan kanssa. Suomen passilla pääsee ilman viisumia 190 kohteeseen maailmalla. Suomen jälkeen tulevat maat, kuten Yhdysvallat, Iso-Britannia, Hollanti ja Ruotsi.

Suomen sijoitus on pudonnut viime vuosina, sillä sen passi oli listan ykkössijalla vielä vuonna 2014. Suomi on silti pysynyt neljän parhaan joukossa viimeisen 15 vuoden ajan, kun maailmanlaajuista listaa on tehty.