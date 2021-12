Helsinki yhtä kallis kuin Lontoo – maailman kallein kaupunki löytyy Israelista

Syynä tähän on listausta tekevän tutkimuslaitoksen Economist Intelligence Unitin mukaan ruuan ja liikkumisen hintojen raju kallistuminen. Tel Avivin nousua maailman kalleimmaksi kaupungiksi selittää myös Israelin valuutan sekelin vahva asema Yhdysvaltain dollariin nähden.

Viime vuoden listauksessa viidennellä sijalle ollut Tel Aviv jätti nyt hintatasoltaan taakseen esimerkiksi Singaporen, Zürichin, Hongkongin ja New Yorkin. Seitsemänneltätoista sijalta löytyvä Helsinki on asuin- ja elinkustannuksiltaan yhtä kallis kuin Lontoo. Kööpenhamina on listalla kahdeksantena ja Oslo yhdentenätoista.