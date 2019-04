Pasha-kilpailu kiristyy: Perinteisen valmistajan toimitusjohtaja avaa pasha-bisneksen saloja – "Meillä on ollut sama hinta yli kymmenen vuotta"

Lieksan Laatuherkuille pasha on merkittävä tuote, sen osuus yrityksen liikevaihdosta on noin 20 prosenttia. Viime vuonna liikevaihto oli lähes neljä miljoonaa euroa.

– Meillä on ollut sama hinta yli kymmenen vuotta, välillä sitä on laskettukin. Kauppa tekee myös omia merkkejään, mikä on kiristänyt kilpailua. Olemme kasvattaneet volyymeja, siten on saatu kiinteitä kustannuksia alas.