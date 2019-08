Parkkipaikan alta paljastui hylky! Satoja vuosia vanha laiva makaa hotellin pysäköintialueen alla Oulussa

Kaivutyöt liittyvät hotellin kunnostustöihin. Töitä on seurannut kaksi Museoviraston arkeologia, sillä alueella tiedetään olleen vanhaa satamatoimintaa 1500–1700-luvulla.

Maamassojen alla säilyneestä hylystä on tällä hetkellä esillä noin puolet eli kymmenen kertaa viisi metriä laivan pohjaosaa. Vanha laiva on aikoinaan uponnut toiselle kyljelleen. Tuo kylki on pohjaveden ansiosta säilynyt toista paremmin märässä hiekassa.