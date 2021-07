Parainen sai saariston omat poliisit takaisin – asukkaat haluavat päästä kohtaamaan virkavallan kanssa

Saaristopoliisi on ollut viikkojen ajan jälleen tuttu näky Paraisten saaristoalueella. Saaristopoliisin toiminnan käynnistymistä uudelleen oli odotettu kaupungissa ja sen lähialueilla jo pitkään, sillä sen toiminta oli päättynyt muutama vuosi sitten poliisin toiminnallisten muutosten myötä.

– Tällaisella harvaan asutulla alueella annetaan sitä turvallisuuden tunnetta paikallisille, etteivät he kuvittele, että viranomaisapu on tosi kaukana saatavilta, vaan että heilläkin on sitä turvallisuuden tunnetta, vanhempi konstaapeli Viktor Alfthan Lounais-Suomen poliisilaitokselta sanoo MTV:lle.