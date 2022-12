Love Island -tähti kertoo seksivideoskandaalin vaikuttaneen terveyteen, tuloihin ja perheeseen: "Häpeä ja hämmennys lamautti minut"

Harrison kuvaili tuntemuksiaan siitä, miten noloa on, että hänen isänsä tietää kaikkien ystäviensä tietävän asiasta. Eräs poika lähetti arkaluontoisen videon jopa Harrisonin enolle tietämättä, että he ovat sukua.

– Minulla on nuorempia veljiä ja siskoja, jotka olivat kaikki koulussa siihen aikaan. Heidän on pitänyt tottua siihen, että ihmiset tuovat asian heille esille ja nimittelevät minua. Ihmiset yrittivät lähettää videota heille sosiaalisessa mediassa. Tämä on todella vaikuttanut myös heidän elämäänsä, eikä ainoastaan minun elämäni ole pilalla, Harrison kertoi.

Voimakas stressi vei sairaalaan saakka

Bear on niin ikään nähty tosi-tv-sarjoissa, kuten Ex on the Beach ja Celebrity Big Brother. Harrison ja Bear ovat olleet aiemmin ystäviä, mutta harrastaneet kuitenkin seksiä. Huomattuaan, että Bearilla oli heistä salaa kuvattu video, Harrison pyysi häntä poistamaan videon. Bear ei kuitenkaan tehnyt näin, vaan jakoi videon OnlyFans-sivustolle, josta se alkoi levitä maailmanlaajuisesti.