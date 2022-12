Palta: Suomen matkailutulot jäämässä jopa kaksi miljardia koronaa edeltäneestä tasosta

Syynä on etenkin Aasiasta tulevan matkailun väheneminen, mihin ovat vaikuttaneet muun muassa Kiinan koronarajoitukset sekä Suomen heikentynyt saavutettavuus Ukrainan sodan takia, kun lentoyhteydet Venäjän yli loppuivat.

Tammi-syyskuussa Suomeen saapui noin 40 prosenttia vähemmän ulkomaisia matkailijoita kuin vastaavana aikana 2019. Ruotsissa ja Norjassa matkailijoiden määrä on enää kahdeksan prosenttia alle koronaa edeltäneen tason, ja Tanskassa ja Islannissa on jo ylitetty aiempi taso. Suomen osuus Pohjoismaihin saapuneista matkailijoista on laskenut 14 prosentista yhdeksään.