Palomestari Vesa Berg luuli jo pahimman tapahtuneen Kaskisissa – "Oltiin hyvin lähellä lähellä suuronnettomuutta"

Tilanteessa oli mukana 12 ihmistä, joista kaikki linja-autossa olleet – kahdeksan ihmistä – kuljetettiin sairaalaan. Loukkaantuneista seitsemän on alaikäisiä, yläkoulu- ja lukioikäisiä lapsia.

– Kyllähän tässä oli ainekset tosi pahaan onnettomuuteen. Linja autossa olisi voinut olla puolet enemmän ihmisiä, linja-autoyhtiön edustaja kertoi. Pelkästään veturin paino on yli 3000 tonnia ja se on suostunut raiteilta. Linja auto on paiskautunut ainakin 30 metriä ja makaa tuolla raiteilla, Berg kertoo.