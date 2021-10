Koulubussin turma tapahtui vaaralliseksi tiedetyssä paikassa Kaskisilla – kyydissä olisi voinut olla enemmänkin lapsia: "Osa odotti bussia"

Pohjanmaan poliisin tiedotteen mukaan ennen tasoristeystä linja-auton kulkusuunnassa on stop-merkki ja alustavien tietojen mukaan linja-auto ei olisi pysähtynyt siihen, vaan ajoi suoraan tasoristeykseen.

Linja-autoon törmänneessä ratatyökoneessa oli neljä ihmistä kyydissä, mutta he eivät loukkaantuneet törmäyksessä.

Ratatyökoneen nopeus oli arviolta 30 km/t, maksimissaan 50 km/t

Otkes tutkii alustavasti onnettomuuspaikan

Turmapaikalle hälytettiin useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Poliisi on pyytänyt ihmisiä välttämään liikkumista alueella, jotta liikenne pysyy sujuvana.

Palomestari Berg kertoi, ettei onnettomuuspaikan raivaustöitä aloiteta ennen kuin paikalle saapuvat Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) kaksi tutkijaa ovat dokumentoineet onnettomuusaluetta ja paikkatutkinta on alustavasti suoritettu.

– Onnettomuuden syistä ei ole tietoa. Tällä hetkellä kaikki on avoinna. Poliisi varmaan tutkii omalta osaltaan, ja onnettomuustutkintakeskus suorittaa puhuttelut ja teknisen tutkinnan, Berg kertoi.

– Onnettomuushetkestä en voi sanoa, millainen tilanne silloin on ollut, Enqvist kertoi.

Säännöllistä liikennettä harvoin

Kaskisten ja Seinäjoen välisellä radalla on onnettomuuspaikan kohdalla yksi raide, jolla kulkee tavarajunia.

– Säännöllisesti juna kulkee kerran viikossa. Epäsäännöllisesti niitä kulkee rahtiliikenteen mukaan satama-alueelle. Kaskisten (rataosuudella) liikenne on lisääntynyt viime vuosina, ja tässä on se syy, miksi tulemme olemaan yhteydessä Väylävirastoon. Koska liikenne lisääntyy, (radan) ylityspaikkojen turvallisuutta tulee parantaa, Niko Kujala Kaskisten kaupungin tekniseltä osastolta kertoi.

Onnettomuuspaikan tasoristeys on vartioimaton. Väyläviraston verkkosivujen mukaan Pyhän Eskilinkadun tasoristeystä on määrä parantaa vuoteen 2023 mennessä.

Kaskisten kaupunginjohtaja Minna Nikander kertoi, että onnettomuustasoristeyksessä on tapahtunut aiemminkin onnettomuuksia.

– Sellainen tieto on kaupungilla, että onnettomuuksia on tapahtunut ehkä noin kolme viimeisen viidentoista vuoden aikana. Se on kyllä tiedetty vaaralliseksi paikaksi, Nikander sanoi.