Turun keskustassa tulipalo – talo tulessa historiallisella alueella

Turun keskustassa puutarhakadulla on kymmenen asunnon liike- ja asuinrakennuksen tulipalo, kertoo Varsinais-Suomen pelastuslaitos.

Puutarhakatu on kokonaan suljettu liikenteeltä Heikkilänkadun ja Puutarhakadun välillä.

Pelastuslaitoksen mukaan syttymissyynä on kiinteistössä tehdyt tulityöt. Sammutustyöt ovat käynnissä.

Paikalla oleva kuvaaja Simo Päivärinta kertoo, että pelastuslaitos on saanut paloa hieman talttumaan. Palopesäkkeitä vaikuttaa olevan kuitenkin useita, joten tuhot tulevat olemaan suuret.

Kyseessä on 1900-luvun alussa rakennettu liike- ja asuinkiinteistö. Virolaisen mukaan kiinteistössä on kymmenen asuinhuoneistoa. Palo on levinnyt useampaan huoneistoon, ullakolle, kattorakenteisiin ja varastotiloihin.