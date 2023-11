Paloittelumurhaaja-Pönkää epäillään törkeistä ampuma-aserikoksista – poliisi tutkinut kohta kaksi vuotta

Käräjäoikeuden tiedoista käy ilmi, että Pönkään on kohdistettu takavarikkoja törkeisiin ampuma-aserikoksiin liittyen.

Epäilty 200 000 rikoshyöty

Tapauksen tutkinnanjohtaja Juha Springare ei vahvista epäillyn nimeä, mutta hän kertoo, että tapauksessa on yksi keskeinen pääepäilty. Yhteensä rikoksesta epäiltyjä on kymmenkunta, ja rikosnimikkeitä on noin 60.