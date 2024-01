Pallaksen lumivyöry: Lumesta pilkottava ahkio paljasti syvälle hautautuneen lapsen viimeisen sijan

Muoniossa Pallastunturilla tiistaina lumivyöryn jälkeen kadonnut alaikäinen lapsi on löytynyt kuolleena, kertoi poliisi torstaina. Perheen äiti löydettiin kuolleena tiistai-iltana. He olivat onnettomuuden sattuessa hiihtovaelluksella.

Hätäpuhelu ennen vyöryä

– Tuvalta, jossa äiti ja lapsi olivat yöpyneet, saimme tiedon, että he olivat lähteneet kohti hiihtämään kohti Pallasta.

– Näkyvyys on todennäköisesti aiheuttanut sen, että he ovat eksyneet reitiltä ja joutuneet lumivyöryalueelle. Ja samaan aikaan on tapahtunut lumivyöry, Lauhamaa sanoi.