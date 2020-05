Paljon puhuvaa videota Pakistanin tuhoisasta lentoturmasta: Ilmassa sankka savupilvi, ihmiset ihmettelevät sankoin joukoin tapahtunutta

Ensimmäisten videoiden perusteella kaupungissa on tällä hetkellä kaaos ja taivaalle nousi sankka savupilvi lentokoneen putoamisen jäljiltä. Videolta on nähtävissä, kuinka ihmiset ihmettelevät sankoin joukoin tapahtunutta ja paikalle on saapunut lukuisia hälytysajoneuvoja.