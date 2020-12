Pakkasennätykset paukkuvat – Utsjoen Kevolla yli 40 astetta pakkasta ja yhä kylmenee

Ympäri Suomen on tänään vietetty tapaninpäivää verrattain kylmässä säässä. Maan eteläosissa pakkasta on ollut muutamia asteita, maan keskiosissa on ollut noin 10 asteen pakkanen ja Lapissa lukemat ovat vaihdelleet 15 pakkasasteesta aina 40 pakkasasteeseen.