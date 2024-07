Päivän suomalaiset Pariisissa: Kovia kokenut Aleksi Leppä pääkilpailuun – suomalaispurjehtijoilla näytön paikka

Ammuntapaikalla Aleksi Leppä pääsee kilpailemaan päälajissaan 50 metrin kiväärin asentokilpailussa. Leppä on kokenut kisojen aikana todella kovia, sillä hänen isänsä menehtyi matkalla katsomaan olympialaisiin poikansa ammuntaa.

Ammunnassa, tarkemmin trapissa, karsintakilpailua jatkaa Noora Antikainen, joka on ensimmäisen päivän ammuntojen jälkeen viimeisellä sijalla, joten toiveet finaaliin etenemisen suhteen ovat ohuet.

Kalle Koljonen pelaa sulkapallossa lohkovaiheen toisen ottelunsa maailmanmestaria Thaimaan Kunlavut Vitidsarnia vastaan. Koljonen voitti ensimmäisen ottelunsa, mutta tarvitsee voiton myös ennakkosuosikki Vitidsarnista, mikäli mielii jatkoon. Koljosen ottelu on vuorossa kello 11.10.

On mielenkiintoista nähdä, pystyvätkö Grönblom ja Hokka kasaamaan itsensä ja purjehtimaan samalla tasolla kuin tiistaina. Mahdollisuuksia kaksikolla on nostaa sijoitustaan reilusti päivän kolmen lähdön aikana. Päivän ensimmäisen lähdön, eli regatan 10. startin on määrä lähteä matkaan kello 16.15 Suomen aikaa.