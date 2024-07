Kalle Koljonen aloittaa mitalijahtinsa olympialaisissa – katso päivän suomalaiset

Sulkapalloilija Kalle Koljonen avaa olympiaturnauksensa aamulla kello 10.20. Vastassa on Mauritiuksen Georges Julien Paul. Koljonen on maailmanrankingissa sijalla 61 ja Paul sijalla 109. Lohkon kolmas pelaaja on maailmanlistan kahdeksikko thaimaalainen Kunlavut Vitidsarn, joka on hallitseva maailmanmestari. Lohkojen voittajat etenevä jatkoon turnauksessa.