Korkein päiväkohtainen luku: Suomessa raportoitu tänään 1570 uutta koronatartuntaa

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 15 500 koronatartuntaa, mikä on vajaat 4 400 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa koronan vuoksi on tällä hetkellä 275 henkilöä. Heistä tehohoidossa on 51 potilasta, mikä on sama määrä kuin maanantaina. Uusia koronakuolemia on raportoitu 13.