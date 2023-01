"Painajainen" – Ruotsin tähtiurheilija Stina Nilsson romahti täysin B-luokan kisoissa

– Kyse on siitä, että pitää tottua epäsuotuisiin ampuma-asentoihin.

Ruotsilla on todella kova taso naisten ampumahiihdossa. Elvira Öberg on maailmancupissa toisena, Linn Persson seitsemäntenä, Hanna Öberg kymmenentenä ja Anna Magnusson sijalla 14.

– On selvää, että en mahtunut MM-joukkueeseen. Ruotsilla on neljä paikkaa, enkä ole ollut lähelläkään palkintosijoja tällä kaudella. EM-kisat ovat minulle iso juttu, Nilsson vakuutteli ennen kisoja.

Nilsson vaihtoi maastohiihdosta ampumahiihdon puolelle vuonna 2020. Maastohiihtäjänä Nilsson voitti sprintin olympiakultaa vuonna 2018 sekä kaksi MM-kultaa vuonna 2019. Yhteensä Nilssonilla on maastohiihdosta 12 arvokisamitalia. Ampumahiihdossa Nilsson ei ole saavuttanut samanlaista menestystä. Hänen paras suorituksensa on viime kevään Kontiolahden maailmancupista, jossa hän sijoittui sprinttikilpailussa kolmanneksi. Tällä kaudella Nilssonin paras sijoitus maailmancupissa on vasta 33:s.