Olympiavoittaja latasi suorat sanat ampumahiihdossa flopanneesta ruotsalaistähdestä

Olympialaisissa kisamatkoja ei ruotsalaiselle suotu. Viime kaudella maailmancupin paras sijoitus oli vasta 33:s. Myös uran neljäs kausi ampumahiihdon parissa on alkanut raskaasti. Ensimmäinen kilpailu päättyi synkkään 84. sijaan. Nilssonille kertyi seitsemän ohilaukausta. Ampumahiihdon maailmanmestari ja olympiavoittaja Björn Ferry on ymmällään Nilssonin heikosta suoritustasosta.

– Viime kausi oli jälleen askel taaksepäin. Silloin mikään kisa ei ollut hyvä. Se on ollut samaa tasoa, mitä olemme tähän asti nähneet. Tuntuu siltä, että tie on pitkä.

Nilssonin ampumaprosentti on ollut kolmen kauden aikana 70-74 prosentin luokkaa. HIihtovauhdissa on puolestaan tullut suuria heittelyitä. Hän hävisi ensimmäisellä kaudella keskimäärin 4,7 sekuntia kilometrillä nopeimmalle. Toisella kaudella tuli parannusta 3,2:een. Viime kaudella tuli romahdus ja ruotsalainen jäi keskimäärin 7,4 sekuntia kilometrillä.

– Hän on useita minuutteja perässä hiihtovauhdissa. Minun urani aikana ei tapahtunut sellaista. Jos olin huono, niin olin puolisen minuuttia kärkeä perässä. Stinan tilanne ei vaikuta lupaavalta, Ferry totesi.

– Se voi olla niin, että ampumahiihto ei sovi Stina NIlssonille, sillä kisoja ja harjoittelua on todella intensiivisesti. Se on eri tavalla kuin maastohiihdossa. Mutta hän ei toisaalta ole kilpaillut niin paljon, jos verrataan esimerkiksi Öbergeihin, jotka käytännössä käyvät kaikki kisat läpi. Se on pieni arvoitus, Ferry päätti.