Paikkatutkinta valmis Kuopiossa – ratapihatyöntekijä kuoli rekan ja junan törmäyksessä

Onnettomuustutkintakeskus Otkes kertoo saaneensa Kuopion tasoristeysonnettomuuden paikkatutkinnan valmiiksi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Onnettomuuspaikalle on annettu raivauslupa.

– Jokunen kuuleminen on vielä tekemättä, Bieber kertoi keskiviikkoaamuna.

– Meidän täytyy jutella muutaman muun viranomaistoimijan kanssa siitä, tutkivatko he tätä. Tärkeää on, että joku tutkii, mutta on selvitettävä, millaisessa laajuudessa ja miten tätä lähdetään tutkimaan.