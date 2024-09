Pähkinärinteen ampujaksi epäilty vangittu: "On ihme, että uhri on selvinnyt" – mies syytteessä aiemmastakin rikoksesta

Tapahtumalla oli useita silminnäkijöitä ja poliisi on kuullut heitä jo tapahtumapaikalla torstaina. Sivullisia henkilöitä ei loukkaantunut välikohtauksessa. Poliisi on saanut haltuunsa valvontakameratallenteen tapahtumasta.



Tapauksen tutkinnan edetessä on paljastunut, että uhri ja epäilty ovat tunteneet toisensa entuudestaan ja uhri on ollut epäillyn etukäteen valikoima. Epäilty on kuulustelussa ja vangitsemisistunnossa myöntänyt ampuneensa uhria kohti useita kertoja.



–Epäilty on toiminut erittäin määrätietoisesti ja tilanne on edennyt varsin nopeasti. Koko tapahtuma on kestänyt alle minuutin. On suorastaan ihme, että uhri on selvinnyt ampumisesta ylipäätään hengissä, toteaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Rauno Jämsä.