Rooma hiljenee Paavi Franciscuksen hautajaisiin – näin päivä etenee

Paavin hautajaiset järjestetään tänään lauantaina klo 11 aamupäivällä Suomen aikaa.

Hautajaiset alkavat Pietarinaukiolla pidettävällä hautajaismessulla, jota johtaa kardinaalikollegion dekaani kardinaali Giovanni Battista Re. Hautajaismessu kestää noin 2,5 tuntia ja se pidetään enimmäkseen latinaksi.

Arviot messun osallistujamääristä ovat vaihdelleet kymmenien tuhansien ja jopa 200 000 ihmisen välillä. Viimeksi vuonna 2023 Franciscuksen edeltäjän Benedicus XVI:n hautajaisiin osallistui noin 50 000 ihmistä.

Monet aiemmat paavit on haudattu Pietarinkirkkoon, ja perinteisesti messun jälkeen paavin ruumis on kannettu Pietarinkirkossa niin kutsutun ”kuoleman oven” läpi 10-tonnisen hautajaiskellon soidessa.

Pietarinkirkosta paavi Franciscus kuitenkin kuljetetaan Roomassa sijaitsevaan Santa Maria Maggioren basilikaan, jonne Franciscus haudataan hänen omien toiveidensa mukaisesti.

Monet aiemmat paavit on haudattu Pietarinkirkkoon. Franciscus haudataan hänen toiveensa mukaisesti Roomassa sijaitsevaan Santa Maria Maggioren basilikaan.AFP / Lehtikuva

Poikkeuksellinen hautaaminen

Franciscuksen hautajaiset järjestetään kuusi päivää hänen kuolemansa jälkeen, edeltäjä Benedicus XVI:n tavoin. Franciscuksen toiveet hautaamisesta rikkovat kuitenkin monia perinteitä.

Paavin hautajaisissa on perinteisesti ollut kolme arkkua. Paavin ruumis on asetettu sypressipuiseen arkkuun, joka asetetaan lyijyiseen arkkuun, joka puolestaan ​​laitetaan tammiarkun sisään. Franciscus kuitenkin vaati, että hänen ruumiinsa sijoitetaan yhteen, yksinkertaiseen arkkuun, joka on tehty puusta ja vuorattu sinkillä.

Paavin arkku sijaitsee tällä hetkellä Pietarinkirkossa, jossa Vatikaanin mukaan oli torstaihin mennessä käynyt lähes 130 000 ihmistä jättämässä hyvästinsä paaville.AFP / Lehtikuva

Franciscus on myös ensimmäinen paavi yli 100 vuoteen, joka haudataan Vatikaanin ulkopuolelle. Hänen arkkunsa kuljetetaan Pietarinaukion hautajaismessun jälkeen kävelyvauhtia Roomassa sijaitsevaan Santa Maria Maggioren basilikaan.

Franciscus toivoi, että hänet haudataan maahan, ilman erityisiä koristeita ja että hautapaikalla on vain kaiverrus: Franciscus. Ihmiset pääsevät vierailemaan Franciscuksen haudalla sunnuntaiaamusta alkaen.

Vatikaani on kertonut, että Franciscuksen hautapaikalla Santa Maria Maggioren basilikassa on paavin toiveiden mukaan kaiverrus Fraciscus sekä jäljennös hänen rintarististään. Hautapaikan materiaalina on käytetty marmoria Italian Liguriasta.

Useita arvovaltaisia vieraita

Paavin hautajaisiin aikovat osallistua muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sekä Britannian pääministeri Keir Starmer ja kuningasperheen edustajana prinssi William. Suomea hautajaisissa edustaa presidentti Alexander Stubb.

Volodymyr Zelenskyi vieraili Washingtonissa helmikuun lopussa. Osallistuminen paavin hautajaisiin on Trumpille tämän kauden ensimmäinen ulkomaanvierailu.AFP / Lehtikuva

Hautajaisiin osallistuvat myös muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Saksan liittokansleri Olaf Scholz, Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silva, Paavin kotimaan Argentiinan presidentti Javier Milei, Aasian suurimman katolisen väestön Filippiinien presidentti Ferdinand Marcos Jr. sekä Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa.

Euroopan kuninkaallisista ainakin Espanjan kuningaspari, kuningas Felipe ja kuningatar Letizia, ilmoittivat tiistaina osallistumisestaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putinia ei hautajaisissa nähdä.

Uuden paavin valinta

Hautajaisten jälkeen virallinen suruaika, Novemdiales, on yhdeksän päivää. Uuden paavin valitsemiskokous eli konklaavi on aloitettava viimeistään 20 päivän kuluttua paavin kuoleman tai eron jälkeen.

Konklaavissa kardinaalit äänestävät kahdesti päivässä, kunnes yksi ehdokas saa kahden kolmasosan enemmistön.

Sikstuksen kappeli ja kardinaalit eristetään täysin ulkomaailmasta toimituksen ajaksi. Kardinaaleille ei sallita puhelimia tai edes sanomalehtien lukua. Konklaavissa saavat äänestää vain alle 80-vuotiaat kardinaalit, joita tällä hetkellä on 135.

Äänestyskierrosten jälkeen lipukkeet poltetaan. Kun piipusta nousee mustan sijaan valkeaa savua, valinta on tehty. Nykypäivänä tähän on mennyt kahdesta viiteen päivää.

Kardinaalikollegion vanhin julistaa uuden paavin valinnan Pietarinkirkon parvekkeelta sanoin ”Habemus Papam” – suomeksi ”Meillä on paavi”. Tämän jälkeen valittu paavi näyttäytyy Pietarinkirkon parvekkeella äänestystulosta odottaneen väkijoukon edessä ja antaa ensimmäisen siunauksensa.