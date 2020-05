Pääministeri tehohoidossa ja kuolemia parlamentissa – nämä kaikki päättäjät ja valtionjohtajat ovat saaneet koronatartunnan

Suomessa ylin valtionjohto on toistaiseksi säästynyt tartunnoilta. Sanna Marinin (sd.) hallitus oli kuitenkin hetken etätöissä menneellä viikolla. Kaksi ministeriä oli ollut samassa tilassa kuin henkilö, jolla epäiltiin tartuntaa. Koronatestin tulos oli kuitenkin negatiivinen.

Venäjän pääministeri Mihail Mišustinin koronatartunnasta kerrottiin reilu viikko sitten. Tammikuussa virassaan aloittanut Mishustin, 54, on tartunnan vuoksi karanteenissa. Pääministerin lisäksi ainakin kaksi venäläisministeriä on saanut tartunnan.

Pääministeri kiidätettiin sairaalaan, jossa hän oli teho-osastolla kolme yötä. Viime viikolla Johnson palasi vihdoin parlamentin tentattavaksi. Myös Walesin prinssi Charles , 71, sairasti koronan aiheuttaman taudin maaliskuun lopulla, mutta on sittemmin palannut julkisuuteen.

Koronapandemia on mutkistanut tiukassa tilanteessa olevia brexit-neuvotteluja. Britannian irtautumista Euroopan unionista ei ole edistänyt alkuunkaan se, että sekä EU:n pääneuvottelija, ranskalainen Michel Barnier , 69, sekä Britannian neuvottelija David Frost , 55, ovat molemmat olleet covid-taudin kourissa, mutta sittemmin parantuneet.

Iranin valtionjohdossa koronatilanne on ollut karmivin. Varapresidentti Eshaq Jahangirin, 62, ohella yli 20 parlamentin jäsentä on saanut tartunnan ja heistä useampi on myös kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.