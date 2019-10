Pääministeri Rinne spekulaatiot sikseen – kommentoi hämmentäviä brexit-lausuntojaan: "Minulla on ensimmäisen kerran tunne, että Britannia todella yrittää"

Video: Pääministeri Rinne on kommentoinut Britannian EU-eroa medialle useita kertoja. Videolla nähtävät lausunnot pääministeri antoi reilu kuukausi sitten.

Rinteen mukaan viesti on kuitenkin ollut se, että esitykset eivät ole olleet riittäviä backstopin muuttamiseksi siten, että se kunnioittaisi pitkänperjantain sopimusta ja varmistaisi moitteettomasti toimivat sisämarkkinat.

"Britannia todella yrittää tässä"

Rinne ei tiistaina suoraan vastannut siihen, onko sopu mahdollista saada tällä viikolla. Rinne sanoi, että asiaa on vaikeaa spekuloida, eikä hän ole ennustaja.

– Sanon näin, että nyt minulla on ensimmäisen kerran tämän prosessin aikana tunne, että Britannia todella yrittää tässä, hän sanoi.

Rinne kertoi kysyneensä Britannian pääministeriltä Boris Johnsonilta lauantaina, että onko tämä tosissaan hakemassa sopua, joka voisi johtaa aidosti tuloksiin. Rinteen mukaan Johnson oli vakuuttanut, että näin on ja Britannia on sen Rinteen mukaan myös osoittanut.

Rinne väläytti mahdollisuutta pakotteisiin Syyrian tilanteen ratkaisemiseksi



Rinne painotti paperista lukien kahteen kertaan, että Suomen näkökulmasta on tärkeää, että EU:n reaktio Turkkiin on tasapainoinen ja kaikki vaikutukset otetaan huomioon päätöksenteossa. Rinteen mukaan on myös varmistettava, että EU:n ja Turkin muuttoliikeyhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa.