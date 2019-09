Asiantuntijat ruotivat pääministeri Rinteen brexit-puheita – oliko kyse sooloilusta vai toiko Rinne vain esille EU:n turhautumisen loputtomaan brexit-sekoiluun?

Rinne sanoi keskiviikkona, että Britannialla on syyskuun loppuun asti aikaa antaa esityksensä hallitsemattoman brexitin välttämisestä. Hän kertoi takarajasta Pariisissa tavattuaan Ranskan presidentin Emmanuel Macronin .

– Ymmärrettävää tässä on se, että Britannialta odotetaan konkreettista visiota. Varmasti tarkoituksena oli myös painostaa siihen suuntaan, että Britannian pääministeriltä tulisi jokin konkreettinen ehdotus siihen, millä perustein tätä mahdollista lisäaikaa haettaisiin, Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen yliopistotutkija Timo Miettinen pohtii.

Ongelmallisena Miettinen näkee kommenttien suhteen EU:n toimivaltakysymyksiin ja siihen, että aikaa neuvotteluihin Britannian kanssa on vielä lokakuun puoliväliin asti.

– Tämä kysymys kuuluu EU-komission toimivaltaan, ja EU-komissio on se taho, joka näitä aikarajoja asettaa. Tämän lisäksi tarkoituksena on vielä käydä neuvotteluja ennen Eurooppa-neuvoston kokousta, joka alkaa 17. päivä lokakuuta. Siinä mielessä tämä uusi takaraja tuntuu vähän omituiselta, Miettinen jatkaa.

– On ongelmallista, jos erilaisilla takarajoilla ryhdytään pelaamaan uhkapeliä, koska se ei välttämättä ole hyvä viesti Britannian sisäpolitiikan suuntaan.

Osoitus EU:n turhautumisesta?



– Selvästi tässä on nyt turhautuneisuutta ilmassa. Yhtäältä Britannia viestittää, että jotain on tulossa ja prosessi pitää saada uuteen alkuun. Toisaalta sitten se mitä sieltä on tullut, ei ole kauhean vahvaa eikä vastaa jäsenmaiden vaatimukseen siitä, että jos tulee esimerkiksi lisäaikavaatimus, niin sille pitää olla selkeitä perusteita, Tiilikainen sanoo.