Pääkallokeli ei kiusannut pelkästään autoilijoita: Finnairin kone luisteli päin kylttiä Helsinki-Vantaalla

– Nämä kyltit on rakennettu siten, että ne aiheuttaisivat mahdollisimman vähän vahinkoa. Tämmöinen lentokoneen hallinnan menetys rullauksessa siellä on tapahtunut. Sen verran kone on luisunut siltä normaalilta rullausreitiltä, jossa koneen pitäisi mennä. Siellä tulevat sitten kyltit vastaan jossain vaiheessa. Sopivasti Isoimpana ja uloimpana tuonkaltaisessa liikennelentokoneessa on juuri moottori, joka sitten on osunut kylttiin, Kotiranta kertoo.