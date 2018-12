"Orjalakia" vastustavat mielenosoitukset voimistuvat Unkarissa – hallitus sivuuttaa merkityksettöminä, tv-kanava syyttää EU:n juoneksi

Oppositio sekä oikealta että vasemmalta on yhdistänyt voimiaan hallitsevaa Fidesz-puoluetta ja itsevaltaisena pitämäänsä pääministeri Viktor Orbania vastaan. Pontimena on viime viikolla hyväksytty lakipaketti, jossa puututaan oikeuslaitoksen asemaan ja toisaalta työaikalakeihin.

Vastustajien suussa paketti on saanut nimen "orjalaki". Asiantuntijoiden mukaan oppositiopuolueet tekevät yhteistyötä estääkseen lakien toimeenpanon. Mielenosoituksia on ollut Budapestin lisäksi myös muissa kaupungeissa ja uusia on luvassa ensi perjantaina.