Oppositiopoliitikko Violetta teljettiin "lääketieteellisen vankilaan" – dokumentti kertoo, kuinka koronaa käytettiin Putinin vaaliaseena

Navalnyin liike siis tuhottii, minkä vuoksi parlamenttivaalien aikaan jäljellä oli enää muutama sitoutumaton ehdokas Putinia vastaan. Moni heistä on nainen.

"Lääketieteellinen vankeus"

Grudinaa vastaan on nostettu syyte, jonka tuomio astuu voimaan vain muutama päivä myöhemmin. Kaksi raskaisiin koronasuojausvarusteisiin pukeutunutta henkilöä hakee Grunidan hänen kotoaan koronasairaalaan.

–Tässä on minun kyytini. Terve ihminen viedään koronasairaalaan, Grudina sanoo kuvaamallaan videopätkällä sosiaalisen median kanavilleen.

Natasha puhuu Grudinalle puhelimen kautta sairaalan ulkopuolella. He näkevät toisensa ikkunan läpi.

– En tiedä, kauanko olen täällä. Varmaan loppuun asti. Tunnelman perusteella pitkään. Olen sairaalassa, mutta tämä on sairaalavankila, Grudina sanoo.

– Lanseerasin uuden termin Venäjän poliittiseen elämään. Lääketieteellinen vankila. Tämä on silkkaa kidutusta. He eivät pidä meitä ihmisinä, Grudina sanoo ennen kuin poliisit tulevat häätämään Natashan pois sairaala-alueelta.

Tapaaminen on Natashalle raskas.

– Oli kiva nähdä hänet, mutta tämä vaatii veronsa. He päihittivät meidät helposti, eikä meillä ole hävittävää. Violetta on loukussa. Tämä ei tunnu vaalikampanjalta. Tämä on kuin kidutusta.