Opposition vuoden viimeinen kysymys hallitukselle: Miten bensan hinta vaikuttaa joulupukin kulkuun? Katso, millaisen vastauksen hallitus lohkaisi

– Näihin aikoihin on jokaisen hyvä miettiä, onko ollut kiltti vai tuhma. Mutta jouluna tarvitaan ripaus taikaa. Edustaja Purra: kyllä oppositiollakin on hyvä olla sen verran mielikuvitusta, että kyllä joulupukki poroilla lentää. Ei se joulupukin tulo jää bensasta tai polttoaineesta kiinni, vaikka jaammekin yhteisen huolen polttoaineiden korkeasta hinnasta. Joulupukki on tässä keksinyt ilmastollisesti kestävän ratkaisun, Saarikko sanoi ja sai eduskuntasalin nauramaan.