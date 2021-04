Oppositio julisti voittaneensa presidentinvaalit Albaniassa – ääntenlaskenta kesken

Oppositiossa olevien demokraattien johtaja Lulzim Basha kiitti äänestäjiään pian äänestyspaikkojen mentyä kiinni ja arvioi liittoumansa voiton olevan selvä. Mielipidetiedustelut ovat kuitenkin maalanneet toisenlaista kuvaa ja luvanneet sosialisteille voittoa. Epävarmoja äänestäjiä on kuitenkin ollut paljon. Vaalituloksien odotetaan valmistuvan alkuviikosta.

Vaalikomission johtaja Ilirjan Celibashi oli aiemmin vedonnut poliitikkoihin, että he odottaisivat rauhassa ääntenlaskennan valmistumista.

Repivän kampanjan jälkeen vaalipäivä varsin ongelmaton

Rama hakee kolmatta kautta vallassa ja on luvannut erota puolueen johdosta, jos sosialistit eivät saa enemmistöä.

Konservatiivinen pääoppositiopuolue demokraatit saa taas tukea kymmenkunnalta muulta oppositiopuolueelta. Demokraattien Basha sanoi kampanjan aikana, että Rama on epäonnistunut kahdeksan vuoden ajan eikä ansaitse saada enää jatkaa.

Vaalikampanjaa on värittänyt kitkerä kielenkäyttö, kun Rama ja Basha ovat syytelleet toisiaan.

Albania on yksi Euroopan köyhimmistä maista, ja koronapandemia on aiheuttanut suurta taloudellista tuhoa.

Albanian väestö on pienentynyt tuntuvasti 1990-luvusta alkaen, kun 1,7 miljoonaa ihmistä on muuttanut maasta etsimään leveämpää leipää. Nykyisellään maassa on noin 2,8 miljoonaa asukasta.