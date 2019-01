OP: Talous kehittyy vielä tänä vuonna mukavasti, mutta ensi vuonna rysähtää

OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi tiedotteessa, että Suomen talouden kokonaiskuva vuonna 2020 voi vaikuttaa heikolta, mutta kylmä tosiasia on, että samanlaisia lukuja voidaan odottaa ensi vuosikymmenellä keskimäärinkin.

– Ensi vuoden talouskuva ei ole siis dramaattisen huono, vaan pikemminkin sitä todellisuutta, jonka mukaan tulevat talouspoliittiset toimetkin on viritettävä, Heiskanen sanoo.

– Suomelle maailmankaupan hidastuminen on huono uutinen, kun kilpailukyvyn kohenemisesta tullut vetoapukin on hiipunut. Tänä vuonna vienti vielä kasvaa kohtalaisesti muun muassa laivatoimitusten turvin, mutta vuonna 2020 viennin kasvu on jäämässä vähäiseksi, Heiskanen ennustaa.