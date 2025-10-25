Osuuspankin eli OP:n digipalveluissa ja osassa muita palveluita on huoltotöistä johtuva käyttökatko viikonlopun aikana, pankkikonserni kertoo.
Esimerkiksi OP-mobiilissa, op.fi-verkkopalvelussa sekä verkkomaksamisessa on käyttökatko lauantain myöhäisillasta sunnuntai-iltapäivään asti.
Myöskään tunnistautuminen esimerkiksi viranomaisten palveluihin ei tänä aikana onnistu.
Ajoittaisia käyttökatkoja voi OP:n mukaan esiintyä myös muun muuassa Otto-automaateilla sekä Mastercard-korttien käteisnostoissa.