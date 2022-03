Onko Venäjän kirkko hylännyt älä tapa -käskyn? Tukee järkähtämättömästi maan johtoa yhteistä vihollista vastaan: "Länsi ja länsimaiset arvot ovat uhka"

Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkan Kirillin puheet Venäjän hyökkäyksestä ovat keränneet arvostelua ja patriarkkaa on vaadittu tuomitsemaan Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Helsingin yliopiston dosentin Jaakko Rusama sanoo, että kirkko on alkanut toistaa valtion johdon propagandaa. Kirkon kannalta tämä on iso ongelma.