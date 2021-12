Onko tässä enää mitään järkeä? Lauri Markkanen ja kumppanit murskaavina NBA-ottelun irvikuvassa: "Tapasimme heidät bussissa"

Lauri Markkasen edustaman Cleveland Cavaliersin ja Toronto Raptorsin välinen tapaninpäivän ottelu kuvastaa sitä, millaisissa ongelmissa NBA tällä hetkellä on pahasti yltyvän koronaviruspandemian keskellä. Omikronvariantti vaikuttaa pyyhkäisevän läpi koko liigan pelaajiston, mutta otteluita yritetään taloudellisista ja aikataulullisista syistä puristaa väkisin pelatuiksi.

– Me tapasimme heidät bussissa matkalla areenalle, Raptorsin Yuta Watanabe kertoi TSN:lle.

Pohjois-Amerikan koripalloliiga on toistaiseksi onnistunut vetämään kauttaan läpi hämmentävän vähillä keskeytyksillä, kun ottaa huomioon sen, että yli 200 pelaajaa on joutunut syyskauden mittaan sivuun koronaprotokollan vuoksi. Tartunnoista peräti 187 on joulukuulta omikronmuunnoksen yleistymisen jälkeen.