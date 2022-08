Onko sinulla tällainen ase? Älä missään nimessä ammu sillä, poliisi varoittaa

Sauer 100 - ja Mauser R18 -kivääreissä, joiden kaliiperi on 6.5x55 SE, piipuissa on havaittu virhe, joka vaikuttaa aseen piipun kestävyyteen, poliisi tiedottaa. Valmistaja on päättänyt tehdä takaisinkutsun, joka koskee tiettyä erää edellä mainittuja aseita.