Onko "jänkälle" lähteminen vaarallista ja mitä tarkoitaa "kutjake"? Katso selviäisitkö näistä kiperistä murretilanteista

Suomi on pullollaan kiinnostavia lomakohteita, mutta kuten ulkomaillekin matkustaessa, kannattaa myös kotimaan matkailijan ottaa paikallinen kieli haltuun.



Kotimaisten kielten keskus on juuri tehnyt uuden päivityksen murresanakirjaansa, joka kattaa nyt ilmaukset A-kirjaimesta nihteä-sanaan asti. Nyt on siis oikea aika ottaa murresanat haltuun.