"On se kova!" Viktor Gyökeres teki jälleen huiman tempun Mestarien liigassa – ruotsalaistähti erikoisen tilanteen keskellä

Portugalilaisseura Sportingin ruotsalaishyökkääjä Viktor Gyökeres onnistui jälleen maalinteossa Mestarien liigassa.

Gyökeres tuli vaihdosta kentälle keskiviikon alkuillan ottelussa RB Leipzigiä vastaan. Gyökeres ehti olla kentällä noin 20 minuuttia, kun hän asteli valokeilaan. Pieni, mutta terävä kuljetus ja sen jälkeen pallo voimalla maalin kattoon.

– On se kova! MTV Urheilun selostaja Tuomas Virkkunen hehkutti.

Jutun yläreunan videolla Gyökeresin tuorein osuma.

Gyökeres on painanut tällä kaudella Portugalin liigassa 18 otteluun 22 maalia. Mestarien liigassa hän on paukuttanut seitsemään otteluun jo kuusi häkkiä.

Gyökeres on varsin erikoisen tilanteen keskellä, sillä hän on aloittanut Sportingin viimeisimmät ottelut penkin puolelta. 26-vuotias ruotsalaistähti on hurjien siirtohuhujen keskellä, kun häntä on viety muun muassa Arsenalin ja Manchester Unitedin nuttuun. Vaikuttavatko siirtohuhut penkkikomennuksiin, se on hyvä kysymys.