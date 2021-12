"On neliöhinta kohdillaan!" Kiinteistönvälitysfirma myi hyväntekeväisyystempauksena tämän nukkekodin 3000 eurolla

– On neliöhinta kohdillaan, jopa kalliimpaa kuin siellä Helsingissä!

Kaksikolla on syytä iloon ja vitsailuun, sillä he ovat juuri välittäneet nukkekodin 3000 eurolla. Tarjouskilpailusta saatu summa on lahjoitettu lyhentämättömänä Sastamalan joulukeräykseen.