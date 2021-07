Omakotitalojen pihoille ilmestyy nyt vanhoja traktoreita "eläkepäiviä viettämään" – Markku kertoo syyn

Yhä useampi omakotiasukas hankkii käytetyn traktorin. Ilmiö on yleistynyt kaupunkien ja maaseututaajamien omakotialueilla. Traktori hankitaan pienellekin pihalle. Näin vanhat traktorit muuttavat peltotöistä ”eläkepäiviksi” pihatöihin.

– Traktorille löytyy aina pientä tehtävää. Talvella tämä on erinomainen peli lumen auraamiseen, sanoo Iin Kuivaniemellä asuva eläkkeellä oleva peltialan yrittäjä Markku Tolonen .

Hän esittelee hiljattain Karungista Tornionjokilaaksosta ostamaansa 89 hevosvoiman takavetoista Case 895 XL International -traktoria, joka seisoo autotallin edessä 2 200 neliön tontilla. Se on vuosimallia 1994.

Tolonen esittelee traktorin takana olevia hydrauliikan liittimiä, joihin voi kytkeä esimerkiksi lumilingon, joka on hänellä ostoslistalla.

– Se on isäni traktori. Hänellä niitä on kaksi kappaletta. Lisäksi kolmas traktori on osina minun autotallissa, Pudas kertoo.