Olympiavoittaja uusi kultansa – kisassa nähtiin kohahduttava ilmiö: "Häpeällistä"

– Heikkoa suorittamista yleisöltä buuata Tom Pidcockille hänen voitettua olympiakultaa. Hän ei tehnyt mitään väärää, The Guardianin toimittaja Ed Aarons kirjoitti X:ssä.

– Tiesin, että siitä tulisi taistelu. Hän jätti välin ja minun täytyi käyttää se hyväkseni. Se on kisaamista. Tiedän, että ihmiset voivat ajatella toisella tavalla, mutta urheilussa on kyse siitä, ettei luovuta. Se on häpeällistä, että ranskalaiset buuavat minulle, mutta minkäs teet, Pidcock sanoi BBC:lle.