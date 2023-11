Olympiavoittaja Samppa Lajuselta harvinainen vierailu tv-kameroiden edessä – toimii nyt ultraluksuskohteen taustalla

Kyse on Helsingin Kruununhakaan avautuvasta luksuskohteesta, The Hotel Mariasta.

– Maailmalla luksus on megatrendi, mikä kasvaa kovaa vauhtia. Taustalla on se, että rahan määrä on kasvanut todella paljon maailmalla. Miljonäärien määrä on tuplaantunut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Se on johtanut siihen, että on enemmän ihmisiä, jotka etsivät hinnan sijaan elämystä, Lajunen avaa Viiden jälkeen -ohjelmassa hankkeensa taustaa.