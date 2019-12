Olympiastadionin remonttibudjetti räjähti käsiin – valtiolle tulossa iso lisälasku, Lintilä pyytänyt ylimääräistä tilintarkastusta

Lintilä päätti tarkastuttaa tilit silloin, kun hän vielä toimi Rinteen hallituksessa valtiovarainministerinä. Valtio on sitoutunut maksamaan puolet stadionin remontista.

– Katson velvollisuudekseni selvittää, missä tämä nousu on tapahtunut, koska 70 prosentin nousu budjettiin on ehdottomasti liikaa, Lintilä sanoo MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Lintilän mukaan tilintarkastus on laitettu ministeriön puolella vireille. Hän ei osaa arvioida, milloin työ saadaan valmiiksi.

Valtiolla heikot puuttumiskeinot

Vaikka budjetti ylittyisi reilusti, valtio tuskin pystyy perääntymään sovitusta maksuosuudesta. Ylimääräisessä tilintarkastuksessa selvitetään nyt lähinnä sitä, onko remontissa tehty ne toimet, joista on sovittu. Lisäksi tarkastellaan urakoitsijan vastuita.

– Näyttää siltä, että tässä sopimuksessa urakoitsijan vastuu on minimoitu ja vastuu on Olympiasäätiöllä (Stadion-säätiö) sekä Helsingin kaupungilla ja Suomen valtiolla.

Lintilä väläyttää, että jos isojen hankkeiden budjetit venyvät, on ehkä harkittava, missä valtion kannattaa olla mukana. Lintilän mukaan stadionin remontti on jälleen yksi iso projekti, jossa budjetti näkyy ylittyvän reilusti.

– Samaan aikaan on alettu puhua Designmuseosta ja puhuttu, että se tehtäisiin samalla konseptilla. Jos tämä konsepti tuo näin pitkiä budjetinylityksiä, kehottaisin harkitsemaan toista keinoa kuin tätä Olympiastadionin osalta käytössä ollutta.

Stadionin johtaja: Summista liian aikaista puhua

Olympistadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että hanke on kesken ja tarkoista summista on vielä liian varhaista puhua. Hän pitää ylimääräistä tilintarkastusta silti ymmärrettävänä, sillä kyseessä on suuri hanke.