Olli Jokiselta kutkuttavaa puhetta pronssipelin ennakkoasetelmista – "Latvialla elämänsä paikka"

USA:lla on kuitenkin mahdollisuus napata pronssiset tuliaiset matkaansa sunnuntaina, kun se kohtaa Latvian pronssiottelussa. C Moren asiantuntija Olli Jokinen nostaa esiin kuitenkin tärkeän seikan ottelua ajatellen.

– He (USA) tulivat tänne turnaukseen yksi asia mielessään – voittaa kultaa. He ovat pronssia ottaneet aika monta kertaa. Tämä on erittäin valtava pettymys USA:lle ja on mielenkiintoista nähdä, miten he keräävät rivinsä pronssipeliin, Jokinen pohtii.