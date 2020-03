Öljyn hinta jatkaa laskuaan hintasodan ja koronaviruksen takia – "Saudeilla on tässä eniten pelivaraa"

Raakaöljyn hinta romahti Saudi-Arabian aloitettua hintasodan, kun öljyntuottajamaiden yhteistyöjärjestöjen, OPECin ja OPEC+:n, jäsenmaat eivät päässeet sopimukseen tuotannon leikkaamisesta viime viikolla. Raakaöljyn hinta romahti hetkellisesti jopa 30 prosenttia, mikä on suurin pudotus sitten vuoden 1991 Persianlahden sodan.

"Kyllä tämä aiheuttaa päänsärkyä"

– Meillä on jo koronavirus ja alhaiset korot, joten kyllä tämä tulee aiheuttamaan keskuspankeille lisää päänsärkyä. Esimerkiksi Euroopan keskuspankin mahdollisuudet harjoittaa elvyttävää rahapolitiikkaa ovat hyvin rajalliset.”

Maanantai-aamuinen öljyn hinnan romahdus on vasta markkinoiden ensireaktio, arvioi puolestaan johtaja Sami Oja Nesteen Öljytuotteet-yksiköstä.

– Ja juurisyyhän tässä kaikessa on se, miten USA on liuskeöljyn myötä noussut maailman suurimmaksi öljyn tuottajaksi ohi Saudi-Arabian ja Venäjän. On tässä vähän odoteltukin, että miten muut tulevat reagoimaan siihen.