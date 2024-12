Poliisi kaipaa yleisön havaintoja kadonneesta naisesta.

Kadonnut nainen on 74-vuotias ja hän on 160 senttimetriä pitkä. Naisella on päällään todennäköisesti vihreä talvitakki.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot kadonneesta Hätänumeroon 112.