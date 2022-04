Oletko nähnyt tätä miestä? Espoolaisen epäillään kadonneen kesken lenkkinsä

Poliisi tiedotti sunnuntaina Twitterissä, että Mäkkylässä on kadonnut 78-vuotias hoikka harmaahiuksinen mies, joka on 178 senttimetriä pitkä. Miehellä on muistisairaus. Hänellä on katoamishetkellä ollut vaatetuksena mahdollisesti lippis, lenkkeilypuku ja lenkkarit tai kumisaappaat. Mies on poliisin mukaan hyvässä kunnossa ja lenkkeillyt yleensä Helsingin Keskuspuistossa ja Pirkkolassa. On kuitenkin mahdollista, että hän liikkuu missä vain Espoon, Helsingin tai Vantaan alueella. Mies ei tavallisesti käytä julkista liikennettä, poliisi kertoo.