Oletko nähnyt tätä 12-vuotiasta tyttöä? Soita 112

Kadonnut nuori on viimeksi havaittu tiistaina 1. lokakuuta noin kello 19–20, kun hän juoksi Musametsän leikkipuistoon.

Tyttö on 159 senttimetriä pitkä, hoikka ja hänellä on vaaleanruskeat pitkät hiukset. Päällään hänellä on siniharmaa huppari, tummat collegehousut ja Niken valkoiset lenkkarit.